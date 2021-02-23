КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика області за останню добу:19 мешканців захворіли, 19 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 23 лютого.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 247 ПЛР-тестувань, 242 ІФА-тестування, 293 дослідження на антиген, в обласній лікарні – 23 ПЛР-тестування.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сім у м. Кропивницькому;

п’ять у м. Олександрія

два в Бобринецькому районі;

один у Долинському районі;

один у Компаніївському районі;

один у Кропивницькому районі;

два в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу 3 жителів обласного центру, 1 з м. Знам’янка та стільки ж з Новоукраїнського, Олександрійського, Онуфріївського та Світловодського районів, а також 2 з Гайворонського району, 4 в Долинському районі та 5 з Новомиргородського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували три летальних випадки COVID-19. Йдеться про 73-річного чоловіка з Олександрівського району, 44-річного чоловіка із Новомиргородського району та 65-річного чоловіка з обласного центру.