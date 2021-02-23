ТІ, ХТО КИДАЮТЬ ВИКЛИК НАЙСТРАШНІШИМ ХВОРОБАМ ЛЮДСТВА

Ще зовсім трішечки – і всесвітня організація Ротарі здолає поліомієліт на планеті. 23 лютого 2021 року Ротарі святкує День народження. 116 років служіння людству!

Хто такі ротарійці, яка їхня місія та хто може стати одним/однією з них?

Про Ротарі, організацію зі світовим ім’ям і визнанням, в Україні поки що мало знають, попри те, що на теренах нашої країни ротарійському руху вже за 90 років. Загалом, всесвітня мережа громадських організацій об‘єднує понад 1,2 мільйона лідерів бізнесу та представників професійної еліти задля допомоги співгромадянам.

З діяльністю ротарійців, можливо, у нас ще мало хто обізнаний, бо ці доброчинці не рекламують свою діяльність. Вони сповіщають світові про свої ініціативи та рішення, коли йдеться про глобальні виклики. Ротарі – люди дії.

Ротарі – це не лише благодійність, – каже Віра Сиряміна, губернатор Дистрикту 2232. – Це – розвиток особистості, налагодження стосунків, обмін ідеями, допомога в бізнесі, міжнародне взаєморозуміння і, зрештою, служіння суспільству.

Забігаючи наперед, варто зазначити, що Дистрикт в адміністративній структурі Ротарі Інтернешнл – це територія. Дистрикт №2232 поєднує Україну та Білорусь, де діє 60 Ротарі клубів: 56 українських та 4 білоруських, а це десь 1200 ротарійців загалом. На чолі Дистрикту стоїть губернатор, якого обирають терміном на один рік.

Історія Ротарі почалася з того, що в Чикаго в 1905 році зібралися четверо небайдужих чоловіків – гірничний інженер, продавець вугілля, кравець та адвокат, – продовжує Віра Сиряміна. – Саме юрист Пол Гарріс став ідеологічним натхненником організації. Його ідея полягала в прагненні розвивати дух дружби і солідарності у світі бізнесу великих міст. Незабаром до групи влилися нові члени, які стали по черзі збиратися за місцем роботи того чи іншого ротарійця, звідки й виникла ідея обертання та емблема колеса (спочатку вона являла собою колесо воза). Згодом, крім спілкування, у них виникло бажання служити громаді і проводити гуманітарні акції.

Так, першими проєктами, які реалізували багато років тому ротарійці, стали купівля коня для місцевого священика та встановлення громадської вбиральні біля мерії Чикаго.

Клуби стали з’являтися в інших містах США, а з 1912-го вони виникають за межами країни – в Дубліні, Вінніпезі та Лондоні. Тоді ж заснували Міжнародну Асоціацію Ротарі Клубів, яка згодом отримала сучасну назву Ротарі Інтернешнл. З того часу ротарійський рух розвивався і зміцнювався в усьому світі. Наприкінці 80-х років минулого століття до Ротарі стали приймати жінок, і наразі їх там 15 відсотків. До речі, Віра Сиряміна – перша жінка-губернатор Дистрикту 2232.

З чистою водою і без хвороб

Звісно, що нині благодійних організацій у світі чимало, але Ротарі – одна з найпотужніших, і вирішує глобальні питання. Завдяки особистим пожертвуванням ротарійців у 1945 році було проведено установчу конференцію ООН, куди були запрошені півсотні міністрів з різних країн. Тепер Ротарі – єдина з громадських організацій – член Організації Об’єднаних Націй, з правом голосу.

Які ж проєкти втілює всесвітня мережа громадських організацій, членами якої є понад 1,2 мільйони лідерів бізнесу та суспільного життя у більш як у 200 країнах світу? У власних громадах і поза ними ротарійці борються з хворобами, бідністю, голодом, безграмотністю й забрудненням навколишнього середовища. Розвивають навички зміцнення миротворчих зусиль, сприяють підготовці місцевих керівників щодо попередження й розв’язування конфліктів. Надають до сотні стипендій щороку для навчання у Центрах Миру. Забезпечують населення чистою питною водою. Проєкти дають громадам можливість розвивати і підтримувати стійкі системи водопостачання й каналізації, а також ротарійці підтримують дослідження, пов’язані з водою і санітарією. Ведуть просвітницьку діяльність щодо недопущення поширення серйозних захворювань, таких як ВІЛ/СНІД, малярія. Сьогодні ротарійці долучилися до багатьох ініціатив та проєктів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Українські Ротарі Клуби підтримують лікарні, дитячі будинки, геріатричні пансіонати, піклуються про дітей, облаштовують сквери, саджають діброви тощо, як власними зусиллями, так і залучаючи кошти від всесвітньої Фундації Ротарі.

Те, чим пишаються усі ротарійці світу

Варто сказати, що у 1985 році Ротарі кинула серйозний виклик найнебезпечнішій хворобі людства – поліомієліту. Ротарійці розпочали тоді програму «Стоп Поліо», а у 1988 році утворили Глобальну ініціативу боротьби з поліомієлітом, яка сьогодні включає Всесвітню організацію охорони здоров’я, Центри США з контролю та профілактики захворювань, Дитячий Фонд ЮНІСЕФ і Фонд Білла та Мелінди Ґейтсів. Це – ключова глобальна кампанія ротарійців. Спільними зусиллями, велика роль у цьому й Фонду Білла та Мелінди Гейтсів, вдалося майже повністю викорінити вірус на планеті. За останні 20 років кількість випадків захворювань вдалося знизити на 99,99 відсотка! У цьому році ВООЗ офіційно оголосила Африканський континент вільним від дикого поліовірусу. Тепер це захворювання зустрічається тільки іноді в Афганістані та Пакистані.

Члени Ротарі внесли 1,9 мільярда доларів та незліченну кількість волонтерських годин, щоб захистити понад 2,5 мільярда юних життів у 122 країнах від цієї паралізуючої хвороби. І ротарійці на цьому не зупиняються.

На одному з рекламних плакатів Білл показує жестами пальців усім нам, що залишилося ще зовсім трішечки, і поліомієліт буде повністю подолано.

У цій програмі взяли участь й інші видатні особистості – актор Джекі Чан, архиєпископ Дезмонд Туту, корейська поп-зірка Псай і багато інших.

Під гаслом Ротарі «Покінчити з поліо тепер!» відбуваються численні заходи по всьому світу. Україна – не виняток. Сотні ротарійців ведуть діяльність пліч-о-пліч з працівниками охорони здоров’я з вакцинації дітей у країнах, що постраждали від поліо. Також залучають колег-волонтерів, допомагають з транспортуванням вакцини і надають іншу матеріально-технічну підтримку.

Кого об’єднує Ротарі у світі та в Україні?

Насамперед лідерів – представників усіх культур та професій задля обміну ідеями та ведення діяльності на користь громад. Членами Ротарі в різні роки були практично всі відомі політики, науковці та культурні діячі, серед них – президент США Джон Кеннеді, прем’єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчиль, німецький письменник Томас Манн, лауреат Нобелівської премії миру філософ Альберт Швейцер, король Швеції Карл ХVI Густав, відомий бізнес-тренер доктор Стівен Р.Кові, композитори Франц Легар та Жан Сибеліус, співак Лучано Паваротті, боксер Мануель Пакьяо, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та багато-багато інших відомих особистостей.

Основою Ротарі Інтернешнл є Клуби. Кожен Клуб – це самостійна громадська організація, що діє згідно з чинним законодавством своєї країни. В Ротарі всі керівні посади виборні, жодну з посад, від президента Клубу до губернатора Дистрикту, й навіть президента Ротарі Інтернешнл ротарієць не може обіймати більше одного року. Ротарійський рік починається 1 липня й завершується 30 червня наступного року.

Віра Сиряміна чи не щодня в дорозі, в її графіку постійні зустрічі, навчальні семінари й конференції. Й безкінечне спілкування з різними людьми. Роль губернатора – об’єднувати, навчати, вирішувати проблеми, допомагати і надихати. За свою каденцію Вірі Сиряміній потрібно відвідати всі 60(!) клубів дистрикту.

Я так ще й пізнаю Україну, – ділиться враженнями Віра від поїздок в різні регіони. – Часто з собою беру й свого 13-річного сина. Для нього це теж пізнавально й неабияк корисно. У мене мій міланський колега якось запитав, чим я пересуваюся по території свого дистрикту, адже він їздить велосипедом, бо Мілан – це окремий дистрикт, – посміхається. – Літаками, поїздами, автомобілями, кажу йому.

По всьому світу діє понад 36 тисяч Ротарі Клубів, які об’єднані в 527 дистриктів.

Покласти собі на плечі весь вантаж відповідальності, яка лежить, скажімо, на губернаторі дистрикту, не кожен зможе. Віра Сиряміна з цією роллю справляється блискуче.

Довкола таких неймовірних людей, як ця жінка, гуртуються успішні яскраві небайдужі особистості. Власники бізнесу, керівники підприємств, фінансисти, журналісти, юристи, лікарі, митці… Для них важливе коло однодумців, налаштованість на благодійництво. Колись кожного з цих людей різних професій об’єднало прагнення спільно змінювати цей світ на краще, бути корисними суспільству, творити добро. Адже головне гасло Ротарі – «Служіння понад власне Я».

Долучайтеся!

Лариса ГАЛЕТА