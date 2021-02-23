ЦЬОГОРІЧ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВІДРЕМОНТУЮТЬ УДВІЧІ БІЛЬШЕ КІЛОМЕТРІВ ДОРІГ, НІЖ ТОРІК

У Кіровоградській області в цьому році планують відремонтувати 273 км державних трас. Це в понад 2 рази більше, ніж у 2020-му.

Плани озвучили під час форуму «Україна 30. Інфраструктура».

«У 2020-му на Кіровоградщині відремонтували 118 км доріг. Цьогоріч у регіоні за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» плануємо осучаснити 273 км державних магістралей», – зазначив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

Зі слів голови Укравтодору Олександра Кубракова, до кінця року 37% загальнодержавних доріг країни приведуть до ладу. У 2021 році запланували будівництво та реконструкцію 4,5 тис км державних доріг. Але у квітні цифру можуть скоригувати, додавши ще 2 тисячі кілометрів шляхів.

Окрім того, єдина в Україні магістраль загальною протяжністю 1392,3 км зі Стрия Львівської області до Ізвариного Луганської через Кіровоградщину з’єднає схід і захід у нинішньому році. Завершити об’єкт мають до 30 річниці Незалежності.