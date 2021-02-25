КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 25 ЛЮТОГО

“Ковідна статистика” області: 63 захворіли, 19 одужали, 1 людина померла.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 25 лютого.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 429 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 16 ПЛР-тестування.
Також зробили 566 ІФА-тестувань та 545 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
двадцять чотири у м. Кропивницькому;
сім у м. Олександрія;
одинадцять у м. Знам’янка;
один у м. Світловодськ;
один у Вільшанському районі;
два у Добровеличківському районі;
один у Знам`янському районі;
два у Кропивницькому районі;
один у Новоукраїнському районі;
два в Олександрівському районі;
одинадцять у Петрівському районі;
Одужали від коронавірусу 2 жителя обласного центру, 4 з Вільшанського району та стільки ж з Петрівського району, по 1 з Гайворонського та Олександрійського районів, а також 4 з Петрівського та 3 з Устинівського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок COVID-19, померла 76-річна жінка з Кропивницького району.
Наразі на COVID-19 хворіють 2150 жителів області, 2014 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 13%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 15,7 %.
136 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 30;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 43;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 10;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 16;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 7;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 16;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 9 тяжких хворих: 8 – в обласній лікарні, 1- в Олександрійській міській лікарні.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 921 вільних.