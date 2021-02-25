КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 25 ЛЮТОГО

“Ковідна статистика” області: 63 захворіли, 19 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 25 лютого.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 429 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 16 ПЛР-тестування.

Також зробили 566 ІФА-тестувань та 545 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять чотири у м. Кропивницькому;

сім у м. Олександрія;

одинадцять у м. Знам’янка;

один у м. Світловодськ;

один у Вільшанському районі;

два у Добровеличківському районі;

один у Знам`янському районі;

два у Кропивницькому районі;

один у Новоукраїнському районі;

два в Олександрівському районі;

одинадцять у Петрівському районі;

Одужали від коронавірусу 2 жителя обласного центру, 4 з Вільшанського району та стільки ж з Петрівського району, по 1 з Гайворонського та Олександрійського районів, а також 4 з Петрівського та 3 з Устинівського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок COVID-19, померла 76-річна жінка з Кропивницького району.

Наразі на COVID-19 хворіють 2150 жителів області, 2014 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 13%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 15,7 %.

136 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 30;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 43;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 10;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 16;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 7;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 16;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 9 тяжких хворих: 8 – в обласній лікарні, 1- в Олександрійській міській лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 921 вільних.