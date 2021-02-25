КІРОВОГРАДЩИНА ОТРИМАЛА ПОНАД 12 ТИСЯЧ ДОЗ ВАКЦИН ВІД COVID-19

Кіровоградська область отримала 12 100 доз вакцин Oxford/Astrazeneca для імунізації від COVID-19, 13310 шприців і 170 контейнерів для утилізації.

Першочергово щеплення отримають працівники мобільних бригад із імунізації.

Надалі на першому етапі провакцинують 6050 людей. Це медики, які працюють у лікарнях із хворими на СOVID-19, та працівники й мешканців інтернатів чи інших спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми.

Для вакцинації на першому етапі буде задіяно 1 мобільну бригаду, яка працюватиме в обласному центрі.

Бригада вакцинуватиме медичних працівників 7 госпітальних баз.

Зазначимо, вакцина Oxford/AstraZeneca (Британія-Швеція) закуплена за державні кошти. Виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву Сovishield.

23 лютого Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Охford/AstraZeneca.

Також протягом першого півріччя до країни може надійти від 2,2 до 3,7 млн доз цієї вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX.

Вакцина Oxford/AstraZeneca зареєстрована в Україні 22 лютого 2021 року.

Загалом в Україні заплановано п’ять етапів вакцинації.