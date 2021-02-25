КІРОВОГРАДЩИНА РОЗПОЧАЛА ВАКЦИНАЦІЮ

Протягом двох годин у перший день вакцинації понад 20 медиків із Кіровоградщини отримали щеплення від COVID-19.
На Кіровоградщині щеплення проти коронавірусу у перший день отримають 60 медиків. Із 9:00 до 11:00 провакцинувалися 23 медичних працівників. Це мобільна бригада, яка проводить імунізацію, та працівники обласної лікарні – основної госпітальної бази.
Для проведення вакцинації лікарі мобільних бригад пройшли відповідне навчання.
Загалом на першому етапі щеплення отримають 6050 жителів області.
Вакцина Oxford/AstraZeneca придбана коштом державного бюджету.
Вона зареєстрована в Україні 22 лютого.
Вакцина вироблена в Індії, має локальну назву Covishield.
Як зазначалося раніше, Кіровоградська область отримала 12 100 доз вакцин Oxford/Astrazeneca для імунізації від COVID-19, 13 310 шприців і 170 контейнерів для утилізації.