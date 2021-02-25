НАТАЛІЯ АГАПЄЄВА: «АБИ ПОЧУТИ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ, ЧИ ПОТРІБЕН МУЗИЧНИЙ СЛУХ?»

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Днями директорка Кіровоградської обласної філармонії Наталія Агапєєва зустрічалася з місцевими журналістами, де поділилася здобутками та проблемами музичного закладу. За відносно короткий термін перебування на посаді їй довелося розв’язувати проблеми різного характеру – фінансові, технічні, кадрові.

Як розповіла Наталія Юріївна, на новій посаді на неї чекало чимало неприємних несподіванок, як, скажімо, борг за комірне у 300 тисяч гривень. За цим – прорив водяної труби, що лежала під паркетом у фойє, тоді витекло півтори тисячі кубів води. Тож заклад мав заплатити за «неекономне  споживання», а також штраф, а ще викласти гроші за ремонт самої труби. І все це в той час, коли в країні панує епідемія коронавірусу, під час якої скасовані більшість концертів, а ті, що й проводяться – за половини глядацької зали. Допоміг новій директорці її чималий досвід, бо «вибиратися» з важких ситуацій їй вже доводилося, та організаторські здібності.

  Почали шукати нові форми роботи, які мали б принести прибутки. Поступово розрахувалися з боргами, зробили ремонт, причому зусиллями самих творчих працівників. Організували свято до ювілею народної артистки України Антоніни Червінської. Новорічні ранки для дітей влаштовували, але з урахуванням ситуації з карантином. На жаль, довелося відмовитися від традиційних «Різдвяних передзвонів», запрошень колективів із сусідніх областей. Але й у такій важкій ситуації колективи філармонії здобували вищі нагороди на міжнародних онлайн-конкурсах:  Академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни» – гран-прі у Болгарії, «Єлисавет-Ретро» – гран-прі в Ізраілі.

     У планах – підготовка до 30-річчя Незалежності України, фестиваль «Травневі зустрічі»  та інші програми. Як каже Наталія Юріївна, є бажання працювати, колектив її підтримує, за час її на посаді звільнилася лише одна людина, а отже кадрових проблем не існує. Натомість є інші, такі як капітальний ремонт приміщення, заміна крісел, встановлення сучасної апаратури тощо. А головне – добудова нової зали для репетицій, на яку вже є нормативна документація. Кошторис наразі передбачає 14 мільйонів гривень. Але в обласному бюджеті поки на це коштів немає.

Звернення до новостворених ОТГ, аби провести на їх теренах концерти, поки що належних відгуків не мають. Відмовки типу: «ой, ми ще зі своїми проблемами не розібралися», або « та ж зараз карантин» не надихають на подальшу співпрацю.

-Але ж так хотілося б, – каже Наталія Юріївна, – щоби тих артистів, які відомі на увесь світ, перед усім знали свої земляки. Тож доводиться шукати шляхи співпраці. Невже, аби почути проблеми культури, потрібен музичний слух?

Світлана КОСТЕНКО

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