ПЕРШИЙ ПРОВАКЦИНОВАНИЙ МЕДИК: “МЕНІ НЕ СТРАШНО”

Перший медичний працівник, який отримав щеплення від коронавірусу, Ярослав Сушко з Кропивницького, поділився враженнями після імунізації сьогодні, 25 лютого.

«Почуваюся добре. На момент ін’єкції нічого не відчував, крім проведення самої ін’єкції. Мені не було страшно, зовсім не хвилювався», – сказав Ярослав Сушко.

Лікар додав, перед щепленням кожному медичному працівникові міряли температуру, проводили огляд, а також роз’яснювали протипоказання.

Далі – підписували згоду на добровільну вакцинацію.

«Не можна проводити вакцинацію від коронавірусу, якщо людина має будь-які інфекційні захворювання, схильна до алергічних реакцій. Також не проводять щеплення вагітним жінкам. Вакцина не може спричинити захворювання на COVID-19, адже не містить активних вірусів. Така імунізація дає нам можливість побороти коронавірус», – підкреслив медик.

Ярослав Сушко працює сімейним лікарем. Він є учасником мобільної бригади, яка вакцинуватиме жителів Кіровоградщини від COVID-19.

Лікар пройшов необхідне навчання з імунізації.

Як повідомлялося раніше, протягом двох годин у перший день вакцинації понад 20 медиків із Кіровоградщини отримали щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, область отримала 12 100 доз вакцини.

Вакцина Oxford/AstraZeneca придбана коштом державного бюджету.

Вона зареєстрована в Україні 22 лютого.

Вакцина вироблена в Індії, має локальну назву Covishield.