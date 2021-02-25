ПРО ВАКЦИНАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЮ

Як та коли вакцинуватиметься Кіровоградщина? Що робити, коли немає з ким підписати медичну декларацію? Скільки та кому область сплачує за ковід? Ці та інші питання днями розглядались на засіданні Громадської ради при Кіровоградській ОДА.

За головування Анатолія Войного члени ради слухали заступницю голови Ганну Колєву та голову департаменту охорони здоров’я в Кіровоградській області Олега Рибальченка.

Посадовець нагадав:

– Найголовніше питання – продовження реформування сфери охорони здоров’я. Працюючи у нових умовах, лікувальні заклади вже стали підприємствами. І вони конкурують за послуги. Тобто отримують фінансування від кількості наданих медичних послуг. Фінансує надання послуг Національна служба здоров’я України.

Але все, що стосується забезпечення матеріально-технічної бази, це вже питання власника. Тобто – відповідних рад, відповідних громад. Вони можуть дофінансувати заклади до межі, яка дозволяє контрактувати послугу НСЗУ. Тут є чіткі вимоги: наявність лікарського складу, іншого складу, матеріально-технічна база, певна процедура відбору пакету послуг, в залежності від цього та від обсягу пакету послуг НСЗУ фінансує цей заклад.

Щодо закриття чи передачі районних лікарень на інший баланс Олег Рибальченко пояснив членам Ради – усі комунальні заклади належать місцевим громадам, їхня кількість в області не змінилась. Більше того, усі вони законтрактували з НСЗУ, а отже, ресурс на отримання заробітної плати є у всіх. Але він різний і залежить від обсягу надання медичних послуг та фінансових можливостей власника. Рішення про закриття таких закладів приймає теж власник.

Все, що не входить в пакети послуг, може дофінансовувати місцева влада. Відповідно, можуть формуватися програми місцевих стимулів, але не на заробітну плату, а на певну цільову послугу. Наприклад, на обслуговування ветеранів різних категорій.

Рівень же заробітної плати не обмежений, тобто усе підприємство разом з керівником і колективом визначає рівень заробітної плати для кожного працівника за відповідний його внесок у загальний обсяг медичної допомоги. Таким чином можна впливати на збільшення заробітної особам, які перевантажені, які популярні, до яких охоче йдуть пацієнти. І це на рівні будь-якої ланки.

Нагадаємо, розрахункова чисельність на одного сімейного лікаря – дві тисячі осіб. Така кількість дозволяє нормально працювати у будь-яких умовах, навіть при епідеміях. За додаткову чисельність існують певні понижуючі коефіцієнти фінансування. Скажімо, є селище, де мешкають 2500 осіб, а в наявності лише один лікар, тут отримують не повну суму на кожного пацієнта, а дещо меншу. Таким чином спонукають місцеву громаду знайти ще одного лікаря, аби він вирівняв ситуацію з навантаженням. Або громада може надати фінансову допомогу своєму закладу у рамках розробленої та прийнятої програми.

Так, через нерівномірність лікарів у сільській місцевості виникає проблема доступності найбільше у селах і селищах. Нині в області приблизно 527 лікарів “первинки”, і вони можуть обслуговувати понад мільйон мешканців. Але сімейного лікаря наразі мають лише 74 відсотки жителів області. У Кропивницькому, запевнив пан Рибальченко, якраз дефіциту лікарів немає, але існує певна конкуренція – є ще 10-15 лікарів, які можуть добирати пацієнтів. У кожного лікаря динамічно змінюється ситуація, пов’язана з чисельністю законтрактованих осіб. Отже, якщо є принципова позиція “хочу саме до цього лікаря”, треба просто почекати, якщо людина не хвора. Коли ж немає контракту, надання невідкладної медичної допомоги, або пов’язаної із загостренням чи погіршенням стану здоров’я, може відбуватися у будь-якого лікаря без контракту, навіть під час карантину.

Отже, ми говоримо про те, що на сьогодні можна декількома способами отримати декларацію з сімейним лікарем. Можна звернутися безпосередньо до лікаря, а якщо вам відмовляють треба звернутися до керівника цього закладу. Можна зробити це і заочно, звернувшись до Національної служби здоров’я, там є короткий контактний телефон, або до органу місцевого самоврядування. Наприклад, у ЦНАПі Кропивницького вам нададуть інформацію про наявність вільних вакансій у сімейного лікаря. Таким чином можна задекларуватися дистанційно.

На жаль, багато медпрацівників під час виконання своїх професійних обов’язків хворіють на коронавірусну інфекцію. І вони мають певний соціальний захист. В цих умовах є ініціатива підтримати саме медичних працівників, окрім передбаченого державою фінансування безпосередньо задіяних осіб. На жаль, такими визначили тільки лікарів та інший персонал, який працює у госпітальних базах.”Первинка” не задіяна, хоча вона, як на мене, перша лінія оборони. Там лікарі теж можуть стикатися з пацієнтом, який має ознаки ГРВІ та у якого через кілька годин може бути підтверджена коронавірусна інфекція. Але так визначив Кабмін, що 300 відсотків отримують лише ті, хто безпосередньо задіяний. Хоча обласна державна адміністрація ще минулого року ініціювала, а облрада підтримала відповідну програму, за якою ми нині виплачуємо працівникам госпітальних баз обласного рівня 10000 гривень за факт захворювання на ковід. Такі ж програми можуть створити та затвердити депутати будь-яких територіальних громад.

Щодо вакцинації, то Олег Рибальченко вважає: серед населення є прошарок з імунітетом, але він недостатній, щоб зупинити загальний епідемічний процес. До того ж, вакцинація доречна зараз, оскільки саме період весни провокує підйом рівня захворюваності. Частина населення вже перехворіла. Це знизило загальний ажіотаж. Але наступна хвиля може бути не менш загрозливою, оскільки штам мутує. На жаль, ми вже бачимо повторні випадки захворювання.

Усім відомо про прибуття вакцини “АстраЗенека”. Цього тижня почався її розподіл. Спочатку її отримають Київ та суміжні області, потім усі інші.

Посадовець пояснив:

-Ми почнемо перший етап вакцинації з медичних працівників. Квота визначається від чисельності спеціалізованого контингенту, тобто працівників госпітальних баз. Особливість цієї кампанії вакцинації у тому, що вона буде безкоштовною і добровільною. Я не бачу проблем з квотами тому, що нам було важливо деталізувати питання поставки інших вакцин, які мають інші умови зберігання відповідно до вимог температурного ланцюга. Наприклад “Пфайзер” відрізняється від усіх інших вакцин тим, що має зберігатися за мінус 40-70 градусів. Такі умови існують лише на національному рівні. Тому логістика доставки “Пфайзера” дуже важлива, щоб ми не брали більше вакцин, ніж можемо використати протягом п’яти діб. Інші вакцини зберігаються при температурі плюс 2 – плюс вісім градусів. Це умови звичайного холодильника, і з ними проблем немає. Перший етап вакцинації залежить від чисельності вакцин та кратності поставок. Отже, першими щеплення отримають ті працівники, які будуть безпосередньо вакцинувати інших. Потім ті, хто задіяні безпосередньо у лікуванні хворих на коронавірусну інфекцію та увесь персонал, котрий перебуває у цих закладах, але за бажанням. Далі – військовослужбовці, але цим займатиметься їхня власна медична служба. За ними – спеціалізовані структури (поліція, СБУ, надзвичайники). Потім йдуть працівники соціальних закладів та їхні підопічні (будинки-інтернати, гериатричні пансіонати тощо). На цьому перший етап буде завершено.

Друга хвиля – це люди вікової групи 80+. Далі – вікова група 60+. Потім дві хвилі – усі інші бажаючі. В Інеті вже є портал, де можна самостійно записатися на вакцинацію. Можна звернутися до свого сімейного лікаря. Також можна зателефонувати на Гарячу лінію Кабміну. Але я раджу записатися у сімейного лікаря, оскільки усі звернення в інші структури все одно перейдуть до нього.

Конкретну чисельність людей, які отримають щеплення, ми скажемо тільки тоді, коли отримаємо відповідний сертифікат конкретної вакцини. Можу додати, що вже є частина людей, які погодилися на вакцинацію “АстраЗенекою”, частина “Пфайзером”. Ще очікується “Новакс” та “Сіновак”. Є список людей, які чекають саме на ці вакцини.

Тема МРТ теж обговорювалась на засіданні. В області нині немає бюджетних апаратів, що дають високоточну візуалізацію, тобто КТ або МРТ. Але вже будуються приймальні відділення в опорних закладах, це сім закладів на території області, де в проєкті передбачені приміщення та відповідне обладнання для такої діагностики. Нині ці заклади успішно контрактують з Національною службою здоров’я і платять іншим приватним структурам, у яких є можливість робити таке обстеження, для того щоб забезпечити доступність. Дитяча обласна лікарня не виключення. Для цього обласна рада щорічно передбачає приблизно 1 мільйон гривень, і до тисячі дітей проходять у звичайному режимі таке діагностичне обстеження у тих закладах, які виграють тендер. Але це не знімає потребу мати власні бюджетні МРТ та КТ. Приблизно у квітні КТ буде встановлений в обласній лікарні.

Також громадські активісти обговорили “Обласну комплексну програму сприяння розвитку громадянського суспільства, інформаційної сфери та книговидання на період до 2026 року”. Про неї розповів начальник управління управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності Кіровоградської облдержадміністрації. Віталій Останній.

Зокрема посадовець пояснив: “При підготовці Програми враховувалися пропозиції структурних підрозділів Кіровоградської обласної державної адміністрації, Громадської ради при обласній державній адміністрацій та інших організацій громадянського суспільства Кіровоградської області. Документ має створити сприятливі умови для подальшого становлення та розвитку громадянського суспільства, налагодження його співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування для задоволення потреб розвитку області, реалізації духовних та релігійних потреб кожного мешканця; розширення інформаційного простору та зміцнення інформаційної безпеки області (як за рахунок збільшення можливостей доступу до каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації); розширення кола споживачів інформаційного продукту; сприяння діяльності видавничо-поліграфічної галузі, популяризація української книги та творів місцевих авторів (зокрема видання історично-краєзнавчої, дитячої літератури), створення умов для підвищення престижності та визнання суспільної значимості праці журналістів, письменників, що загалом означає збереження суспільної злагоди на Кіровоградщині”.

Загалом цьогоріч в обласному бюджеті на реалізацію Програми передбачено 4 мільйони 375 тисяч гривень. Зокрема, на видавничу справу (для сприяння розвитку книговидавничої галузі області та книжкової виставкової діяльності) – 1 мільйон 375 тисяч гривень.

Руслан ТРИПІЛЬСЬКИЙ