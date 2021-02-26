КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика області за останню добу: 43 мешканці захворіли, 28 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 26 лютого.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 345 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 23 ПЛР-тестування.

Також зробили 321 ІФА-тестування та 481 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

вісімнадцять у м. Кропивницькому;

десять у м. Олександрія;

два у м. Знам’янка;

один у Добровеличківському районі;

два у Компаніївському районі;

два у Маловисківському районі;

два у Новоархангельському районі;

два у Новоукраїнському районі;

один в Олександрівському районі;

один в Олександрійському районі;

два у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу 10 жителів обласного центру, по 1 з Вільшанського, Долинського та Новоархангельського районів, 5 в Новоукраїнському районі, 2 з Гайворонського району та стільки ж з Компаніївського та Олександрійського районів, а також 4 з Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували три летальних випадки COVID-19. Йдеться про 65-річну жінку з Новоукраїнського району,76-річну жінку зі Знам’янського району та жінку 72 років з обласного центру.