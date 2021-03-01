“КОВІДНІ ЛІЖКА”: 17 ВІДСОТКІВ ЗАЙНЯТІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2227 жителів області, 2059 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 16%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 17,3 %.

168 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 29;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 62;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 8;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 26;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 13;

Добровеликчівська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 18;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 12.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 13 тяжких хворих: 11 – в обласній лікарні, 1- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 1- в Олександрійській міській лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 903 вільних.