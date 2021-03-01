КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 3 мешканці захворіли,1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 65 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводилися.

Два випадки COVID-19 зареєстрували у м. Кропивницькому та один у м. Знам’янка.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок COVID-19. Йдеться про 82-річну жінку з Бобринецького району.