КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 БЕРЕЗНЯ

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“Ковідна” статистика області за останню добу: 3 мешканці захворіли,1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 березня.


За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 65 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводилися.
Два випадки COVID-19 зареєстрували у м. Кропивницькому та один у м. Знам’янка.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок COVID-19. Йдеться про 82-річну жінку з Бобринецького району.

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