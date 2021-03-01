СУДИТИМУТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИДОБУВАННЯ ГРАНІТУ

Як встановило слідство, обвинувачений, знаючи, що дію спеціального дозволу на користування надрами закінчено, у період з серпня 2017 по серпень 2019 року, продовжив проведення робіт по видобуванню граніту на Власівському родовищі. У незаконний спосіб на родовищі за цей час було проведено масові вибухи та видобуто (а згодом і реалізовано) граніту на загальну суму понад 17 млн 820 тис грн, чим спричинено збитки державі на вказану суму.

Наразі директору інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління Служби безпеки в області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.