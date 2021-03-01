ТОРГУВАЛИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ ФАЛЬСИФІКАТОМ ПОСІВМАТЕРІАЛІВ (ФОТО)

Троє осіб організували виробництво сільськогосппродукції та продаж її на майданчиках оголошень під виглядом відомих виробників.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області спільно зі слідчими поліції області, задокументовано протиправну діяльність групи осіб, які продавали підроблений посівмат насіння (ч.3 ст.229 КК України).

За попередніми даними, особи завдали близько мільйона гривень збитків українській компанії, якій належать авторські права.

Наразі правоохоронцями проведено низку обшуків як у помешканнях членів групи так у декількох складських приміщеннях. Під час обшуків вилучено фальсифіковану продукцію, марковану знаками відомих виробників, а також обладнання для її виготовлення та фасування, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України, яке здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області.