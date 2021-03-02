ГАЛЕРЕЯ «ЄЛИСАВЕТГРАД»: ПЕРША ДЕСЯТИРІЧКА (ФОТО)

У Кропивницькому 1 березня 10-річний ювілей відзначила галерея «Єлисаветград» – один з найвідоміших культурних осередків не лише міста, а й області.

Поважну дату відзначили не лише безліччю шанованих гостей, а й одразу кількома виставками.

Першою стала виставка знімків з архіву відомого кіровоградського фотографа Василя Ковпака. Як відомо, галерея вже п’ять років займається оцифровкою творчого доробку майстра, збереженням, систематизацією та поверненням історії нашого міста у світлинах.

Другою стала виставка «Морські дива»дніпровського колекціонера Олександра Ніколашина, який з 2008 року з дружиною збирає усе, що пов’язане з підводним світом. Головним чином – з теплих морів. Колекція нараховує більше 2 тисяч експонатів. Гордість колекції – мушля, яка побачила світ з глибини 3 кілометри. Побачити колекцію можна буде протягом двох місяців.

Засновник галереї Микола Цуканов розповів: таким оригінальним чином він хоче підштовхнути колекціонерів, аби ті більш охоче виставляли на загал свої зібрання – навіть найекзотичніші. Адже художні вернісажі виставка організовує постійно – це роботи 120 художників за час існування галереї. А щодо збирачів колекцій така виставка має стати своєрідним запрошенням на виставковий майданчик галереї «Єлисаветград».

«Найдорожчим експонатом є чучело марліна, розміром 2,5 метри. Його вартість склала тисячу доларів. Я придбав його в Києві, продавець сам її спіймав у Кенії, там на місці зробили чучело, розфарбували його. Він віз цю рибу до Києва літаком, наймав спеціальний транспорт, щоб довезти додому», – додав колекціонер.

Микола Цуканов впевнений: наступне десятиліття принесе нові ідеї, галерея вийде на всеукраїнський рівень. Передусім – з дитячими проектами. І, як і раніше, буде підтримувати художників-початківців.

За словами галериста, за десять років вони спробували цілу низку напрямків, тепер будуть рухатись не в той чи інший бік, а вперед, бути ще більш творчими та креативними.