“КОВІДНІ” ЛІЖКА – ЗАЙНЯТІ МАЙЖЕ 20 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 2216 жителів області, 2042 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 16,6 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 19,2 %.
174 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 32;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 60;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 11;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 26;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 13;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 19;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 13.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 13 тяжких хворих: 12 – в обласній лікарні, 1- в Олександрійській міській лікарні.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 896 вільних.