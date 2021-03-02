“КОВІДНІ” ЛІЖКА – ЗАЙНЯТІ МАЙЖЕ 20 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 2216 жителів області, 2042 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 16,6 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 19,2 %.

174 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 32;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 60;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 11;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 26;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 13;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 19;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 13.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 13 тяжких хворих: 12 – в обласній лікарні, 1- в Олександрійській міській лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 896 вільних.