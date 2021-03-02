КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 2 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останюю добу: 26 мешканців захворіли, 34 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 2 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 248 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 28 ПЛР-тестувань.

Також зробили 349 ІФА-тестувань та 362 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

вісім у м. Кропивницькому;

сім у м. Олександрія;

один у м. Знам’янка;

три у Бобринецькому районі;

два у Компаніївському районі;

один у Новгородківському районі;

чотири в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 10 жителів обласного центру, по 1 з м. Знам’янки, м. Світловодськ та Новоархангельського, Новгородківського, Петрівського районів, 4 в м. Олександрія та стільки ж у Гайворонському районі, 5 зі Світловодського району, а також по 2 з Вільшанського, Долинського та Новоукраїнського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували три летальні випадки COVID-19. Йдеться про 71-річну жінку з Бобринецького району, 70-річного чоловіка та жінку 82 років із обласного центру.