КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 2 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останюю добу: 26 мешканців захворіли, 34 одужали, 3 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 2 березня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 248 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 28 ПЛР-тестувань.
Також зробили 349 ІФА-тестувань та 362 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
вісім у м. Кропивницькому;
сім у м. Олександрія;
один у м. Знам’янка;
три у Бобринецькому районі;
два у Компаніївському районі;
один у Новгородківському районі;
чотири в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 10 жителів обласного центру, по 1 з м. Знам’янки, м. Світловодськ та Новоархангельського, Новгородківського, Петрівського районів, 4 в м. Олександрія та стільки ж у Гайворонському районі, 5 зі Світловодського району, а також по 2 з Вільшанського, Долинського та Новоукраїнського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували три летальні випадки COVID-19. Йдеться про 71-річну жінку з Бобринецького району, 70-річного чоловіка та жінку 82 років із обласного центру.