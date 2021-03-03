КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 3 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна статистика” області за останню добу: 85 мешканців захворіли, 11 одужали, 5 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 3 березня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 530 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 17 ПЛР-тестувань. Також зробили 402 ІФА-тестування та 615 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять три у м. Кропивницькому;

дванадцять у м. Знам’янка;

сім у Вільшанському районі;

дев’ять у Добровеличківському районі;

два у Долинському районі;

вісім у Знам’янському районі;

одинадцять у Компаніївському районі;

два у Новгородківському районі;

десять у Петрівському районі;

один у Онуфріївському районі.

Одужали від коронавірусу 6 жителів обласного центру, по 1 з м. Світловодськ, Знам’янського та Світловодського районів, а також 2 з Компаніївського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували п’ять летальних випадків COVID-19. Йдеться про 82-річну жінку з Новоукраїнського району, 77-річну жінку з Петрівського району, 64-річну жінку зі Знам’янського району, а також 65-річного чоловіка з Вільшанського району та 71-річного чоловіка з м. Знам’янки.