ПРИВЛАСНИВ КОШТИ НА БУДІВНИЦТВІ АМБУЛАТОРІЇ

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення будівництва сільської лікарської амбулаторії в одному із сіл Кіровоградського району директор ТОВ-підрядника склав і видав завідомо неправдивий документ, в якому завищив обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів, привласнивши таким чином бюджетні кошти на загальну суму 468 тис. грн. За процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно директора ТОВ за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.