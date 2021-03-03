СУДИТИМУТЬ КАРТКОВОГО ШАХРАЯ

За даними слідства, чоловік, знаходячись за місцем свого проживання, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, відправляв на випадкові номери оператора мобільного зв’язку SMS-повідомлення та блокував платіжні картки потерпілих.

За процесуального керівництва Олександрійської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно мешканця м.Олександрії, за фактом вчинення ним шахрайських дій (ч.3 ст.190 КК України).

Обвинувачений представлявся співробітником служби безпеки банку та під приводом необхідності блокування помилково здійснених транзакцій по рахунку потерпілих дізнавався реквізити платіжних карток, а також паролі та коди. У подальшому від імені потерпілих переказував гроші на сторонні банківські рахунки. У результаті протиправних дій чоловік заволодів коштами громадян на суму майже 100 тисяч гривень.

Санкцією статті за цей вид злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.