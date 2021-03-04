КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 4 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна статистика” області за останню добу: 93 мешканці захворіли, 20 одужали, 1 людина померла.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 4 березня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 545 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 16 ПЛР-тестувань. Також зробили 445 ІФА-тестувань та 3469 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
п’ятнадцять у м. Кропивницькому;
дванадцять у м. Олександрія;
п’ять у м. Світловодськ;
дев’ять у м. Знам’янка;
п’ять у Благовіщенському районі;
один у Вільшанському районі;
три у Добровеличківському районі;
сім у Гайворонському районі;
три у Голованівському районі;
три у Кропивницькому районі;
три у Знам’янському районі;
чотири у Компаніївському районі;
два у Маловисківському районі;
п’ять у Новоархангельському районі;
вісім у Новомиргородському районі;
один у Новоукраїнському районі;
чотири в Олександрівському районі;
один в Олександрійському районі;
один у Петрівському районі;
один у Світловодському районі.
Одужали від коронавірусу 1 житель з м. Олександрія, 18 з м. Світловодськ та 1 з Олександрійського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок COVID-19. Йдеться про 68-річну жінку з обласного центру.