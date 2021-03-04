КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 4 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна статистика” області за останню добу: 93 мешканці захворіли, 20 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 4 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 545 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 16 ПЛР-тестувань. Також зробили 445 ІФА-тестувань та 3469 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

п’ятнадцять у м. Кропивницькому;

дванадцять у м. Олександрія;

п’ять у м. Світловодськ;

дев’ять у м. Знам’янка;

п’ять у Благовіщенському районі;

один у Вільшанському районі;

три у Добровеличківському районі;

сім у Гайворонському районі;

три у Голованівському районі;

три у Кропивницькому районі;

три у Знам’янському районі;

чотири у Компаніївському районі;

два у Маловисківському районі;

п’ять у Новоархангельському районі;

вісім у Новомиргородському районі;

один у Новоукраїнському районі;

чотири в Олександрівському районі;

один в Олександрійському районі;

один у Петрівському районі;

один у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу 1 житель з м. Олександрія, 18 з м. Світловодськ та 1 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок COVID-19. Йдеться про 68-річну жінку з обласного центру.