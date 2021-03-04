СТВОРЮВАЛИ ФЕЙКОВІ ОТГ

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, організатори якої створювали незаконні органи місцевої влади на Кіровоградщині.

За даними слідства, група осіб намагалася сформувати у регіоні «альтернативні» органи місцевого самоврядування, що дублювали назви чинних ОТГ. Для легалізації незаконної структури представники «народовладдя» розробляли фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення.

В одній із соціальних мереж організатори створили сторінку, через яку закликали місцевих мешканців приєднуватись до псевдодержавних утворень. Зокрема, співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких «псевдоОТГ» надсилались листи до підприємств та установ із вимогою передати майно на баланс.

За задумом кураторів такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

мобільні пристрої та комп’ютерну техніку;

документацію новостворених псевдоорганів місцевої влади;

друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття та документування протиправної діяльності фігурантів справи проводилось спільно зі слідчими Нацполіції.

Пресслужба Управління СБУ в Кіровоградській області