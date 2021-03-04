ЧИ ЗДОРОЖЧАЄ ПРОЇЗД У КРОПИВНИЦЬКОМУ?

Днями у міськраді Кропивницького відбулося громадське обговорення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Для розмови зiбралися водiї комунального та приватного транспорту, громадськi активiсти i перевiзники.

Почали дискусію з тарифiв на тролейбус. З 2016 року й до сьогоднi проїзд залишався двi гривнi 50 копiйок. Однак вiдтепер його хочуть збiльшити до п’яти гривень.

“ Необхідність перегляду рівня тарифів на перевезення пасажирів громадським транспортом виникла у зв’язку зі зміною низки чинників, що впливають на величину вартості проїзду: розміру мінімальної заробітної плати, зростанням вартості електричної енергії, паливно-мастильних матеріалів, цін на матеріали і запасні частини, які використовуються у технологічному процесі для забезпечення надання послуг. У нас сильно змiнилися умови перевезення пасажирiв, i ви всi знаєте про це. Обсяг перевезених пасажирiв суттєво зменшився, i це теж вносить свої корективи до процесу цiноутворення. Якщо тариф не збiльшити, то на лiнiї скоротять кiлькiсть транспорту”, – висловився начальник управлiння розвитку транспорту та зв’язку мiськради Вiктор Житник.

Поки діяли старі тарифи, мінімальна зарплатня зросла більше ніж втричі, електроенергія – у чотири з лишнім рази, матеріали та запчастини – майже стовідсотково, паливно-мастильні матеріали – майже наполовину.

Сюди додається й здорожчання запчастин – вартість шин зросла з 1294 грн до 1525 грн (приватні перевізники) та 5100 грн (КП “Електротранс”), вартість акумуляторів – з 1200 грн до 1800 грн (приватні перевізники) та 6480 грн (КП “Електротранс”).

“Тому і виникла необхідність переглянути чинні тарифи на транспортні послуги, які надаються перевізниками населенню на міських автобусних та тролейбусних маршрутах загального користування. Це також дозволить зменшити рівень збитковості підприємств. Тому пропонується вартість проїзду в тролейбусі збільшити до 5 грн, вартість проїзду в автобусі, який працює у звичайному режимі руху збільшити до 6 грн, у режимі «маршрутне таксі» – до 7 грн”, – каже Віктор Житник.

“Чи повиннi ми йти на пiдвищення вартостi проїзду, i що за цим буде? Ми не пiдемо на пiдвищення вартостi проїзду? Тодi я вам просто можу сказати, що, мабуть, позбавимося ще й цих двiстi транспортних засобiв, якi зараз випускають на маршрути”, – попередив він.

До влади доєдналися перевізники. “Ми втратили значну кiлькiсть наших спiвробiтникiв, тому що карантиннi обмеження наклали свiй вiдбиток на заробiток водiїв. Вони вимушенi були шукати iншу роботу. Для поновлення сталої роботи транспорту це питання – номер один”, – розповiв директор ПП “Олiкс” Дмитро Вiнницький. За його словами, через малий тариф страждають i водiї. Вони звiльняються, і немає кому працювати на маршрутках. На рейси виходить менше транспорту, адже лише за останнiй рiк звiльнилися 40 відсотків водiїв.

Як і очікувалось, по інший бік опинилися громадські активісти.

“Зараз народ чинить супротив тарифам, котрi незаконно встановлюються для населення. А керiвництво “Електротрансу” просто нагинає голову та каже “та ми згоднi, якщо ми не згодимося з тарифами, нас просто вiдключать”. Вони просто пiдгинають хвоста i кажуть “ми на все згоднi”. Але ж ми на все не згоднi”, – зазначив голова бюджетної комiсiї громадської ради Дмитро Завражний.

Громадська активістка Інга Дуднік наголошує, що комунальне підприємство “Електротранс”використовує транспорт куплені на гроші платників податків міста.

“Це підприємство на 100 % утримується громадою: ми купили транспорт. ми оплачуємо його експлуатацію, ми оплачуємо вартість проїзду пільговиків. Тому єдиний вихід для того, щоб ми розуміли, за що ми саме платимо: встановлення валідаторів і перехід до безготівкового розрахунку. Пільгові категорії мають скористатись карткою пільговика і отримати пільговий талон через валідатор. І тоді ми, громада, будемо чітко бачити скільки реально перевозиться пільгових категорії”, – каже вона.

На її переконання, ідеальний варіант – монетизація пільг, і тоді – платять усі.

Перед внесенням цих регуляторних актів на розгляд виконавчого комітету міської ради, їх додатково опрацюють фахівці управління розвитку транспорту та зв’язку. Тривала дискусiя три години. Остаточне рiшення щодо пiдняття цiни на проїзд у тролейбусах, автобусах i маршрутках має прийняти виконавчий комiтет мiської ради на своєму засiданнi. Воно має вiдбутися на початку березня.