КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 5 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 69 мешканців захворіли, 60 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 5 березня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 383 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 16 ПЛР-тестувань. Також зробили 320 ІФА-тестувань та 367 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

шістнадцять у м. Кропивницькому;

сімнадцять у м. Олександрія;

шість у м. Знам’янка;

два у Бобринецькому районі;

шість у Вільшанському районі;

два у Гайворонському районі;

три у Добровеличківському районі;

один у Долинському районі;

один у Знам’янському районі;

один у Компаніївському районі;

один у Маловисківському районі;

один у Новомиргородському районі;

вісім в Олександрійському районі;

три у Петрівському районі;

один в Онуфріївському районі.

Одужали від коронавірусу 15 жителів обласного центру, 10 з м. Олександрія, 7 в м. Знам’янка, по 1 з м. Світловодськ та Бобринецького, Новомиргородського та Новоукраїнського районів, 3 в Вільшанському районі та стільки ж в Гайворонському районі, по 4 з Долинського, Петрівського та Устинівського районів, а також по 2 з Компаніївського, Маловисківського та Новоархангельського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували два летальні випадки COVID-19. Йдеться про 60-річну жінку з м. Олександрії та 78-річного чоловіка зі Світловодського району.