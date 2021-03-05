КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 5 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 69 мешканців захворіли, 60 одужали, 2 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 5 березня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 383 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 16 ПЛР-тестувань. Також зробили 320 ІФА-тестувань та 367 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
шістнадцять у м. Кропивницькому;
сімнадцять у м. Олександрія;
шість у м. Знам’янка;
два у Бобринецькому районі;
шість у Вільшанському районі;
два у Гайворонському районі;
три у Добровеличківському районі;
один у Долинському районі;
один у Знам’янському районі;
один у Компаніївському районі;
один у Маловисківському районі;
один у Новомиргородському районі;
вісім в Олександрійському районі;
три у Петрівському районі;
один в Онуфріївському районі.
Одужали від коронавірусу 15 жителів обласного центру, 10 з м. Олександрія, 7 в м. Знам’янка, по 1 з м. Світловодськ та Бобринецького, Новомиргородського та Новоукраїнського районів, 3 в Вільшанському районі та стільки ж в Гайворонському районі, по 4 з Долинського, Петрівського та Устинівського районів, а також по 2 з Компаніївського, Маловисківського та Новоархангельського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували два летальні випадки COVID-19. Йдеться про 60-річну жінку з м. Олександрії та 78-річного чоловіка зі Світловодського району.