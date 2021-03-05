КІРОВОГРАДЩИНА В ЧИСЛІ ПЕРШИХ ОБЛАСТЕЙ СТВОРИЛА КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ З ПИТАНЬ ВЕТЕРАНІВ АТО/ООС ПРИ ОДА

Кіровоградська область в числі перших в Україні, де при ОДА запрацювала координаційна рада з питань ветеранів АТО/ООС.

Про це повідомив представник Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України Михайло Дворянчук під час першого засідання координаційної ради сьогодні, 4 березня.

«Хочу подякувати керівництву області за розуміння важливості ситуації і створення ради. Це дуже важливий механізм комплексного вирішення проблем і соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їхніх родин, членів сімей загиблих, інвалідів війни. Кіровоградська область серед перших, де створена координаційна рада», – наголосив Михайло Дворянчук.

Нагадаємо, координаційну раду з питань ветеранів АТО/ООС голова облдержадміністрації Андрій Назаренко створив 29 січня.До її складу увійшло 23 представників ветеранських громадських організацій.

Згідно з положенням, рада утворена задля налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості для комплексного вирішення проблем і соціального захисту учасників АТО/ООС, врахування їхньої думки під час реалізації державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їхніх родин, членів сімей загиблих, інвалідів війни, поранених військовослужбовців, підтримки учасників АТО/ООС та їхніх сімей, залучення учасників АТО/ООС до проведення реформ у державі.

Як уже повідомлялося, головою координаційної ради з питань ветеранів АТО/ООС при облдержадміністрації обрали Валерія Вєхтєва. Валерій Вєхтєв також обіймає посаду радника голови облдержадміністрації Андрія Назаренка з питань ветеранів АТО/ООС.