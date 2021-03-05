НАЙВИЩИЙ ПРАПОР ОБЛАСТІ БУДЕ МІНІМУМ 50 МЕТРІВ

Стелу з найвищим прапором області встановлять на території меморіального комплексу «Фортечні вали» в Кропивницькому. Її висота становитиме не менш як 50 метрів.

Про це під час першого засідання координаційної ради з питань ветеранів АТО/ООС при ОДА повідомив очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко.

«Ми чітко розуміємо позицію громадськості, позицію наших захисників. Прапор остаточно буде встановлений на території меморіального комплексу «Фортечні вали». Принципову згоду у Мінкульту отримали. Зараз працюємо з документами», – зазначив голова облдержадміністрації.