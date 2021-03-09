КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна статистика області за останню добу: 5 мешканців захворіли, 4 одужали, 1 людина померла.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 березня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 103 ПЛР-тестування.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
один у м. Кропивницькому;
два у Вільшанському районі;
один у Добровеличківському райні;
один у м. Знам’янка.
Одужали від коронавірусу: 2 жителів із м. Світловодськ та по 1 з Гайворонського та Вільшанського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 1 летальний випадок COVID-19. Йдеться про 70-річну жінку з м. Світловодськ