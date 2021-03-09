КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна статистика області за останню добу: 5 мешканців захворіли, 4 одужали, 1 людина померла.



Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 103 ПЛР-тестування.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

один у м. Кропивницькому;

два у Вільшанському районі;

один у Добровеличківському райні;

один у м. Знам’янка.

Одужали від коронавірусу: 2 жителів із м. Світловодськ та по 1 з Гайворонського та Вільшанського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 1 летальний випадок COVID-19. Йдеться про 70-річну жінку з м. Світловодськ