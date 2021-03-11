ГОЛОВЛІКАРІ ОБЛАСНИХ ГОСПІТАЛЮ Й КАРДІОЦЕНТРУ ВАКЦИНУВАЛИСЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ

Головна лікарка обласного кардіоцентру Ганна Сухомлин та головний лікар обласного госпіталю для ветеранів війни Геннадій Сябренко вакцинувалися від COVID-19.

«Щеплення від коронавірусу зробила 2 березня. Ніякої незвичної побічної реакції не було, все добре. У вакцинації немає нічого страшного, не треба боятися», – наголосила Ганна Сухомлин.

Головний лікар обласного госпіталю для ветеранів війни Геннадій Сябренко отримав щеплення 26 лютого.

«Я безпосередньо працюю з ковідними хворими. Почуваюся добре і вже готуюся до ревакцинації», – додав Геннадій Сябренко.

Нагадаємо, Кіровоградщина отримала 12 тисяч 100 доз вакцини Oxford/Astrezeneca (Covishield).

Насамперед імунізацію проходять медичні працівники.