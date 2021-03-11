ДУМКИ З ПРИВОДУ: НЕ ДОВОДЬТЕ ДО БУНТУ!

Між людей назріває щось страшне. Голодних бунтів у нас ще не було, а можуть бути, і це буде жахливо…

Те, до чого нас так довго готували перевізники та посадовці міської ради Кропивницького, сталося. Тарифи на проїзд у громадському транспорті підвищено. Покататися на тролейбусі тепер коштуватиме 5 гривень замість 2,50 в один бік, на великогабаритному автобусі – 6 замість 4, а на маршрутці – 7 замість 5.

Родина з двох дорослих та однієї дитини, якщо усі їдуть маршруткою на роботу та навчання, на місяць буде витрачати лише на транспорт біля тисячі гривень. Оце ми здобули! Оце досягнення! Особливо у часи, коли люди тисячами або втратили, або втрачають роботу…

Витрати перевізників зрозумілі та обґрунтовані. Але як нам жити?! Складається таке відчуття, що нас, простих громадян, як вовків на полюванні, обкладають прапорцями з усіх боків.

Зросли тарифи на усі комунальні послуги – подекуди майже вдвічі.

За інформацією Держстату, у січні 2021 року подорожчали крупи, зокрема рис, гречка, манка та пшоно. Ціни зросли не суттєво, утім подорожчання зафіксували на всі продукти. Також подорожчав хліб, зокрема з борошна вищого ґатунку та батон. Ціни зросли приблизно на гривню-півтори.

М’ясо також виросло в ціні. Зокрема вартість яловичини збільшилась на 5 гривень – до 149 гривень за кілограм. Птиця здорожчала до 57,4 гривень, а куряче філе – до 93 гривень за кілограм. Сало з 78 гривень подорожчало до 81 гривні за кілограм. За даними статистичного відомства, яйця стали коштовнішими на 17,6% – 32,3 гривень за десяток.

Ціни виросли і на молочні продукти, зокрема, на сметану та сири. Соняшникова олія з 42 гривень за літр виросла до 44 гривень. Крім того, почали дорожчати овочі, зокрема буряк – до 6,4 гривень за кілограм, картопля – на 9,8% до 11,1 гривень за кілограм та цибуля – на 8,4% до 5,6 гривень за кілограм.

І ось слідом за усім цим ще й проїзд. А мінімальна зарплатня зросла на тисячу, якраз на стільки, скільки родина, де усі дорослі працюють, буде витрачати на транспорт. А як же здорожчання комірного? А як же яйця на 17 відсотків дорожче? Виживайте, як хочете.

У влади, зі статками її представників, просто немає розуміння, що така цінова політика призведе до масштабної кризи неплатежів за комунальні послуги по всій країні, яка просто зведе зі світу чимало підприємств на кшталт кропивницького «Теплоенергетика». Там і так справи були кепські, а зараз перестають платити навіть ті, хто справно робив це всі роки. Бо вже зовсім немає з чого, навіть на маски грошей не вистачає.

Але хіба це поясниш чиновникам, які отримують по сто тисяч на місяць, а деякі – і за мільйон на місяць (як державний службовець – керівник «Укрпошти»)? Хіба для них існують такі суми, як 5-10 гривень?!

Добре що, вистачило глузду на час пандемії запровадити мораторій на нарахування пені за борги по комунальних послугах, і виселити нікого за подібні борги з хати наразі не можна. Бо якби й ще це було, і людей позбавляли житла, то влада би побачила з боку «вдячного» народу такі дії, що, скажімо, мітинги на підтримку політв’язня Стерненка згадували би як легку зимову прогулянку дещо нестриманих людей.

Але що робити з цим ціновим геноцидом – невідомо. Знав би рецепт, то, мабуть, обідав би разом з Ілоном Маском чи Білом Гейтсом. Але щось робити треба.

Геннадій РИБЧЕНКОВ