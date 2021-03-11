ПОМІДОРИ В БУР’ЯНІ, АБО ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Нещодавно розпорядженням голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка було створено робочу групу для напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних питань діяльності малого та мікробізнесу.

Про які проблеми йдеться – «НС» запитує у представників цієї групи.

Ольга Михальонок, членкиня Громадської ради при ОДА, голова постійної комісії з економічних питань:

– Чому підприємці проти введення РРО (реєстратор розрахункових операцій)?

– Наразі існують дві системи оподаткування – спрощена та загальна. Загальна передбачає наявність досить складного бухгалтерського обліку та звітності: РРО, ПДВ та іншого і сплату податку від прибутку. При правильному веденні цього бухгалтерського обліку, причому з використанням лише законних способів оптимізації, цей податок на прибуток може бути дуже малим або навіть від’ємним. Тобто, надходження податку від загальної системи часто є непрогнозованим. До того ж, потрібен бухгалтер, і бажано грамотний (або штат грамотних бухгалтерів) та юрист (або штат юристів).

Спрощена система – це відсутність складного бухгалтерського обліку та сплата фіксованої ставки податку незалежно від прибутку. Часто ця фіксована ставка може бути більшою, ніж податок на прибуток. Так, фізична особа-підприємець (ФОП) на спрощеній системі. Наприклад, перша та друга групи платять податок незалежно від того, заробила вона щось чи ні. При цьому надходження податків у бюджет тут є прогнозованим: маючи ту чи іншу кількість суб’єктів підприємницької діяльності на спрощеній системі, бюджет того чи іншого рівня може розрахувати на регулярне надходження коштів. І чим більше суб’єктів господарювання на спрощеній системі, тим більш прогнозоване регулярне надходження коштів у бюджет. Відсутність же необхідності складного бухобліку та звітності дає можливість підприємцю вести бізнес, не маючи спеціальної бухгалтерської чи юридичної освіти, не залучаючи бухгалтера та юриста. Фізична особа-підприємець на спрощеній системі – це самозайнята особа, одноосібник. Ця особа не бере від держави нічого, заробляє собі на життя сама і при цьому забезпечує регулярне прогнозоване надходження коштів у бюджет.

Впровадження РРО нівелює саме поняття спрощеної системи, адже РРО вимагає зовсім іншого рівня обліку та звітності, які неможливо вести без спеціальної бухгалтерської освіти. Підприємцю вже з моменту старту діяльності нереально працювати самому, зникає саме поняття самозайнятості.

Розділення ж всередині самої спрощеної системи для введення РРО на тих чи інших КВЕДах веде до дискримінації, нелогічності та абсурдності спрощеної системи. До того ж, за наявності РРО існування саме фізичної особи-підприємця як суб’єкта господарювання є надто обтяжливим, бо фізична особа-підприємець відповідає у своїй бізнесовій діяльності всім своїм майном (на відміну від юридичної особи).

Трошки аналогій та “чорного” гумору. Боротися з контрабандою за допомогою використанням РРО у ФОПів – це все одно, що провезти через митницю вагон із тарганами, випустити їх, а потім витрачати всі сили, час та кошти, щоб виловити цих тарганів по цілій країні у всіх її куточках. Чи не простіше просто зупинити цей вагон на в’їзді?

Відокремлювати за допомогою РРО дрібний бізнес від великого – це все одно, що, маючи грядку з помідорами, на якій росте трошки бур’яну, так намагатися боротися з бур’яном, що повиривати і бур’ян, і помідори. Парадоксально, але трошки бур’яну якраз дає можливість отримати кращий врожай помідорів. Так і ФОП, якого використовували у великій мережі, часто згодом, навчившись, набравшись досвіду, розпочинає свою індивідуальну справу і стає реальним підприємцем.

– Як зберегти спрощену систему оподаткування?

– Наразі напрацьовано законопроєкт 3853-1, який «прив’язує» дозволений для кожної групи на спрощеній системі оборот та дає можливість працювати без РРО до певної кількості мінімальних заробітних плат для всіх, хто перебуває на спрощеній системі. Це робить спрощену систему об’єктивною стосовно всіх учасників і логічною – росте мінімальна заробітна плата – ростуть податки – росте можливість заробити та вільно працювати, щоб сплатити ці податки.

Цей законопроєкт вже пройшов податковий комітет і знаходиться у Верховній Раді. За його підтримку і стоять підприємці під Верховною Радою. Він не потребує жодних змін, які викличуть нові хвилі протестів.

Електронна петиція до Верховної Ради «Про захист спрощеної системи оподаткування шляхом термінового розгляду та прийняття законопроєкту 3853-1» набрала 25351 (двадцять п’ять тисяч три п’ятдесят один) голос з потрібних 25000 (двадцяти п’яти тисяч) та законно чекає на позитивну відповідь.

Законопроєкт 38531 саме у нинішній редакції має бути у найближчий час поставлений на голосування та підтриманий конституційною більшістю.

Ми вважаємо наступне:

Спрощена система повинна бути. Це можливість започаткувати та вести свою справу з нуля, одноосібно, не маючи спеціальних знань саме у сфері обліку. Це самозайнятість, це формування свідомості господаря, формування саме того, що духовно притаманне українцям і що роками винищували. Це розвиток України, це прогнозоване надходження у бюджет. Чим більше спрощенців, тим прогнозовано багатша Україна. Спрощена система має бути дійсно спрощеною та логічною, без підводних каменів. РРО – один з методів нівелювання та знищення спрощеної системи. Знищення спрощеної системи веде до знищення цього самого господаря в Україні, до деградації і повернення в минуле і знищення країни в цілому. Того, хто сприяє знищенню спрощеної системи, чинить умисний злочин щодо знищення кожного українця та України.

Ігор Лісовий, заступник голови Громадської ради при КОДА:

– Чому ФОПи проти касових апаратів?

– Підприємці попереджають, що касові апарати знищать малий бізнес. Уряд заявляє та розповсюджує в ЗМІ ідею, що ФОПи не хочуть працювати чесно та сплачувати податки.

Але більшість підприємців працюють чесно. Вони обрали спрощену систему обліку та звітності, щоб з простим адмініструванням займатися господарською діяльністю, отримувати прибуток для себе та найманих працівників.

Фіскалізація зараз не вирішує економічних проблем країни, не сприяє збільшенню бюджетоутворюючих надходжень, а лише збільшує матеріальне та ресурсне навантаження та ускладнює адміністрування ведення малого бізнесу та реального мікропідприємництва.

Якщо ретельно проаналізувати аргументи прихильників тотальної фіскалізації, кожен з цих доводів має вагомий контраргумент.

«За» – виведення бізнесу ФОПів із тіні.

«Проти» – будь-які ускладнення ведення бізнесу це:

-додаткові матеріальні витрати (придбання, супровід, абонплата);

– ресурсні (додатковий час на освоєння, супровід роботи з РРО чи ПРРО, залучення додаткових спеціалістів – бухгалтера, програміста та інших);

– додаткова загроза контролю, перевірок, корупції;

– зменшення конкурентоспроможності в порівнянні з тіньовим незареєстрованим бізнесом та, навпаки, стимулювання виходу «в тінь».

«За» – цивілізована сплата податків.

«Проти» – фіскалізація ФОПів І та ІІ групи не впливає на суми податків. Вони вже сплачені щомісяця наперед, незалежно від майбутнього прибутку.

«За» – боротьба з контрабандою.

«Проти» – Як заявляють представники влади, ведення первинної документації не буде обов’язковим для деяких категорій суб’єктів підприємницької діяльності, наприклад, ФОПів І групи. Тому цей контроль буде дірявим, неефективним. Крім того, боротьба з контрабандою – це обов’язок держави, а не мікропідприємців, за рахунок своїх коштів та додаткових ресурсів.

«За» – контроль обсягів оборотів.

«Проти» – допустимі нині обсяги оборотів дають можливість «вписатися» в ці рамки більшості реальних підприємців. Тому, контроль такою ціною є неефективним. Зверніть увагу, що необхідність контролю додержання дисципліни фіскалізації дасть неймовірне навантаження на співробітників фіскальних служб. А це стимулюватиме зростання корупції, або збільшення заробітної плати цим співробітникам, або збільшення штату фіскальних органів. Це збільшення витрат для держави. Економічний ефект для держави нульовий, а вірніше, від’ємний.

«За» – захист прав споживачів.

«Проти» – для цього не потрібний саме фіскальний чек. Достатньо паперового, рукописного. Щодо гарантійного обслуговування, то воно забезпечується штампом чи підписом в гарантійному талоні виробника «технічно складного пристрою».

«За» – боротьба з мінімізацією податків великим бізнесом.

«Проти» – якщо у великого бізнесу виникає потреба працювати через мережу ФОПів, то фіскалізація цю проблему не вирішує. Великий бізнес може працювати через додаткових новостворених ФОПів. Зверніть увагу, що якщо злочинець може маскуватися під законослухняного громадянина, то хіба означає це, що потрібно заздалегідь карати всіх громадян?!

Отже…

Тотальне введення касових апаратів економічно необгрунтоване. Збільшення навантаження на підприємців викличе підвищення цін для кінцевого споживача. Ці заходи не сприяють детінізації бізнеса, а надають переваги тіньовому незареєстрованому бізнесу. Фіскалізація не збільшує податкових надходжень, а ускладнює адміністрування та ведення підприємницької діяльності, лобіює інтереси виробників РРО та ПРРО та сервісних служб, сприяє монополізації великих мереж, підвищує соціальну напругу серед громадян. А ще – збільшує витрати ФОПів та витрати держави на контролювання цих процесів.

Ускладнення спрощеної системи обліку та звітності спричинить закриття ФОПів, безробіття, додаткове навантаження на державу по їхньому утриманню та стимулює вихід в тінь.

Потрібний більш виважений системний аналіз всіх аспектів фіскалізації, внесення відповідних змін до законодавства України. Повинні бути зрозумілі та прозорі умови для ведення бізнесу. Для вирішення цих задач створені спільні робочі групи з підприємців, громадськості, органів влади та місцевого самоврядування, представників контролюючих органів. Ведуться відповідні напрацювання для змін у законодавстві України.

Підготував Любомир РОМАНОВ