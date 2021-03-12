“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ВІЛЬНІ – ТРИ ЧВЕРТІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2418 жителів області, 2224 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 18,5 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 22,4 %.

194 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 50;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 60;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 11;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 30;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 19;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 20;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 4.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 19 тяжких хворих: 12 – в обласній лікарні, 2- в Центральній міській лікарні, 1- в Маловисківській ЦРЛ, 3- в Олександрійській міській лікарні, 1- в Добровеличківській ЦРЛ.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 857 вільних.