КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 12 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 78 захворіли, 63 одужали, 6 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 12 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 688 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 18. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 337 ІФА-тестувань та 484 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять чотири у м. Кропивницькому;

сім у м. Олександрія;

шість у м. Знам’янка;

два у м. Світловодськ;

два у Бобринецькому районі;

один у Гайворонському районі;

шість у Вільшанському районі;

п’ять у Компаніївському районі;

чотири у Кропивницькому районі;

шість у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

сім у Новоархангельському районі;

шість у Онуфріївському районі;

один у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 25 жителів із м. Кропивницький, по 1 з м. Олександрія, Бобринецького, Гайворонського, Новомиргородського, Олександрійського та Петрівського районів, 9 у м. Знам’янка, 4 з Добровеличківського району та стільки ж з Благовіщенського району, 10 з Вільшанського району, а також 3 з Компаніївського району та 2 з Маловисківського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 85-річну жінку з м. Кропивницького, 57-річну жінку з Новоукраїнського району, 81-річну жінку з Компаніївського району та 72-річного чоловіка з обласного центру, 79-річного чоловіка з Гайворонського району та 66-річного чоловіка з Петрівського району.