СЛІДАМИ ТАЛАНТІВ У ЧАСІ

Вже більше 80 років одним з форпостів розвитку культури на Кіровоградщині є філармонія. Щоб розуміти її сьогодення, важливо спочатку відстежити основні історичні віхи філармонійної історії, яка є надзвичайно цікавою і варта бути внесеною до програми кожного міського екскурсовода, який презентує наш край.

Поява на теренах повоєнної Кіровоградщини мистецького закладу відкрила нову сторінку в культурному житті регіону.

Обласна державна філармонія була утворена в 1939 році, пережила непрості етапи становлення та важкий період гітлерівської окупації, а з 1944 року вже розпочалися її концертні сезони в сталому режимі.

Мабуть, то була воля Провидіння – зібрати в серці України талановитих артистів і створити унікальні програми, колективи, наповнити простір шляхетним звучанням ліри.

Хто стояв у її витоків? Згідно з протоколом № 11 засідання оргкомітету Президії Верховної Ради УРСР по Кіровоградській області від 10 травня 1939 року була утворена обласна державна філармонія. Її очолив М.І.Семенов-Вермінський.

Першого лютого 1944 року, менше ніж через місяць після визволення Кіровограда від нацистів, наказом обласного відділу мистецтв відновлено у Кіровограді концертно-естрадне бюро, яке 19 червня того ж 1944 року, згідно з наказом Управління справами мистецтв при Раднаркомі УРСР, рішенням виконкому обласної Ради та наказом обласного відділу мистецтв було реформоване в обласну державну філармонію. З червня того ж року розпочалася активна концертна діяльність.

То справді були часи, коли пісня допомагала жити й будувати. Містяни йшли до філармонії, як на свято, забувши про гіркоту втрат і лихоліття. Зранені війною душі міцніли, наповнювались енергією Добра і Творення.

Відтоді багато що змінилося. Кіровоградщина стала житницею держави, а філармонія – перлиною духовно-культурної скарбниці України. Зросла майстерність артистів, водночас більш вишуканими стали смаки публіки. І навіть не йметься віри, що Кіровоградська обласна філармонія гостинно зустрічає друзів вже 82-й сезон поспіль.

Такий термін, немов дзеркало, відображає сяйво легендарних імен, мистецьких акцій і одкровень, тисяч концертів та зустрічей Артиста з Публікою. За більш ніж вісім десятків років музичне життя Кіровоградщини збагатилось і заграло новими барвами. Філармонія стала улюбленим місцем шанувальників прекрасного, справжнім Храмом Мистецтва.

«Зустрінемось у філармонії!» – сотні тисяч людей, окрилених любов’ю до музики, промовляють цю фразу напередодні концерту. Скільки щасливих миттєвостей та радісних емоцій подарували мешканцям нашої та сусідніх областей виступи солістів, творчих колективів і гостей філармонії! За час її існування на головній сцені області перебувало стільки митців, скільки зірок на небі. Серед них легендарні музиканти: Генріх Нейгауз, Святослав Ріхтер, Леонід Утьосов, Клавдія Шульженко, Анатолій Солов’яненко, Анатолій Авдієвський, Богодар Которович…

За десятки натхненних літ у філармонії працювали понад 55 творчих колективів, а кількість концертів перевищила 50 тисяч. На її сцені запалали нові зірки, які понесли світло української музики по усьому світу: Японія, Італія, Греція, Польща, Франція, Нідерланди, Бельгія, Туреччина, Іспанія, Корея, США. Всюди, де виступали наші митці, публіка аплодувала стоячи й переживала воістину позитивний культурний шок.

І знову екскурс до історії. На 80-ті роки припадає підйом творчої діяльності філармонії. Шанувальники естради пам’ятають у цей час вокально-інструментальні ансамблі “Калейдоскоп”, “Райдуга”, “Контакт”, танцювальний колектив “Ритми часу” та гурт під керівництвом Володимира Ногаєва.

Активну концертну діяльність проводив у той період музично-літературний лекторій, який працював у філармонії більше 20 років у складі Вадима Силенка (баритон), Надії Бєльської (сопрано), Миколи Нагорного (баян), Миколи Бєльського (гітара), Леоніда Щербини (тенор) та Нонни Медведєвої (розмовний жанр).

Минали десятиріччя, але щільність талантів на Кіровоградщині лише зростала. Історія філармонії новітнього періоду знає багато нових видатних імен. Зі сцени Кіровоградської філармонії полинули у світ мистецтва знані тепер артисти Клара Новікова, Антоніна і Валерій Мареничі. Кілька років у складі групи “Контакт” тут працювала Ауріка Ротару. Пишається філармонія кіровоградцями, які свого часу розділили з нею долю – заслуженим діячем мистецтв України Геннадієм Єрьоменком, народними артистами України Раїсою Валькевич та Сергієм Дьоміним; Тетяною Осикою та Олександром Басаком, солістами балету державного ансамблю танцю України імені П.Вірського; Юрієм Слонченком, балетмейстером ансамблю Чорноморського флоту та багатьма іншими зірками мистецтва.

На сцені філармонії співала та спілкувалась с глядачами Людмила Гурченко, виступали Алла Пугачова та сотні інших відомих співаків.

В 1978 році до філармонії був запрошений талановитий баяніст-віртуоз Борис Попов, який став лауреатом Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів “Кубок світу” у Стокгольмі. У 1993 році він заснував естрадний ансамбль “Єлисавет-ретро”, що з перших концертів заполонив глядачів мелодійністю, лірикою та задушевністю. Вагомий внесок Бориса Попова у розвиток культури відзначено почесним званням «Заслуженого артиста України». Яскраву сторінку в розвиток філармонійного мистецтва вписали заслужені артисти України Володимир Стратьєв (баритон) та соліст-інструменталіст Сергій Тітішев (кларнет).

У 1992 році при філармонії розпочала свою творчу діяльність українська концертна група “Наталка”, очолювана відомим музикантом, заслуженим працівником культури України Миколою Квашею.

На кіровоградській сцені народились мистецькі проєкти, які полюбилися слухачам і глядачам всієї України: вечори духовної музики «Різдвяні передзвони», Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики «Травневі музичні зустрічі», «Краю мій, тебе ми прославляємо!», «Об’єднаймо мистецтвом Україну», дитяча філармонія запрошує», «Відкриваємо нові таланти» та інші. Звідси розпочали свій шлях у велике мистецтво безліч вокалістів, музикантів, танцюристів, хореографів.

Не дивлячись на те, що у штаті філармонії сьогодні працює лише 60 артистів, 8 з них мають звання «народний» та «заслужений», 8 стали лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів, а народна артистка України Антоніна Червінська є повним кавалером ордену княгині Ольги.

Академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни» відзначений найпрестижнішою обласною премією «Честь і слава Кіровоградщини». Також високу нагороду «Духовний скарб Кіровоградщини» мають четверо працівники філармонії.

За вагомий внесок у розвиток української культури і мистецтва Почесною грамотою Кабінету Міністрів України нагороджена і обласна філармонія.

Три з половиною десятиліття очільником філармонії був заслужений працівник культури України Микола Іванович Кравченко. Він є активним пропагандистом українського музичного, пісенного та хореографічного мистецтва як в Україні, так і за кордоном. За особистий внесок у збагачення української національної культури, багаторічну працю та високий професіоналізм Микола Іванович отримав від держави та громадських інституцій чимало почесних нагород та відзнак, він також є лауреатом премії імені Володимира Винниченка та обласної премії в галузі культури, «Духовний скарб Кіровоградщини», дипломантом проєктів “Мистецький олімп України” та “Гордість Кіровоградщини”.

3 2020 року Кіровоградську обласну філармонію очолює заслужений працівник культури України Наталія Юріївна Агапєєва, яка вже 33 роки віддано служить на ниві мистецтва, є кваліфікованою фахівчинею з питань організації державної служби в галузі культури і мистецтв, музейної та краєзнавчої справи, і має чимало відзнак. Директорка нагороджена: Почесною відзнакою Міністерства культури України «За багаторічну плідну працю в галузі культури»; медаллю Міністерства культури і мистецтв України за вагомий внесок у розвиток культурно-просвітницької роботи, бібліотечної справи та аматорського мистецтва; відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «Міжнародний академічний рейтинг «Золота Фортуна»; Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України; обласною премією в галузі культури «Духовний скарб Кіровоградщини» в номінації «За вагомий внесок у збереження та популяризацію культурної спадщини»; Орденом Святої Великомучениці Варвари Української Православної Церкви; дипломом за перше місце в номінації «Кращий керівник» щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» тощо.

(Далі буде)

Людмила МАКЕЙ, Оксана ЧИКАНЧИ –

для проєкту Кіровоградської обласної філармонії

“30 років – 30 мистецьких кроків”