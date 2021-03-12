11 РОКІВ В’ЯЗНИЦІ ЗА ЗҐВАЛТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ

Засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, застосовуючи фізичне насильство, зґвалтував неповнолітню дівчину.

За послідовної позиції ювенального прокурора Кропивницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до 11 років позбавлення волі засуджено мешканця Олександрійського району за зґвалтування та грабіж відносно неповнолітньої дівчини (кваліфікація злочинів за ч. 3 ст. 152, ч.1 ст. 186 КК України).

Подія мала місце у квітні 2017 року в одному із сіл Олександрійського району. Після скоєного злочинець відкрито заволодів речами жертви на суму 4500 гривень.