ГОЛОВА ОДА ІНІЦІЮВАВ СТВОРЕННЯ АГРАРНОЇ РАДИ

Голова облдержадміністрації Андрій Назаренко ініціював створення Аграрної ради. Про це він заявив під час апаратної наради сьогодні, 15 березня.

Перше засідання робочої групи відбудеться 16 березня.

«Це вважаю необхідним для нашого аграрного регіону. Нам слід посилити комунікацію з сільгоспвиробниками Кіровоградщини. Завтра під час засідання робочої групи також спільно з науковцями та аграріями проаналізуємо стан посівів озимих культур. Маємо розуміти, яким буде цьогорічний врожай. Водночас хочу почути думки стосовно підготовки до весняно-польових робіт», – зазначив Андрій Назаренко.