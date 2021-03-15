“КИСНЕВІ ЛІЖКА” НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ЗАЙНЯТЕ ЩОП`ЯТЕ

Наразі на COVID-19 хворіють 2472 жителів області, 2260 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 20,2 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 22,3 %.

212 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 52;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 76;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 7;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 28;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 18;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 17;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.

ЗагНалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 17 тяжких хворих: 12 – в обласній лікарні, 1- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 3- в Олександрійській міській лікарні, 1- в Добровеличківській ЦРЛ.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 866 вільних.