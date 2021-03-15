НА “ГАРЯЧІЙ ЛІНІЇ” – НАЧАЛЬНИК ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ ОБЛАСТІ

У вівторок, 16 березня, начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Ігор Бойчук відповідатиме на телефонні звернення жителів Кіровоградщини.

«Гаряча» телефонна лінія з керівником Держпродспоживслужби працюватиме із 11:00 до 12:00. Дзвінки прийматимуть оператори контактного центру.

Номер телефону «гарячої» лінії – 0 800 500 238 (вхідні дзвінки безкоштовні).

Нагадаємо, Держпродспоживслужба забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів, у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, в сферах карантину та захисту рослин, з питань захисту прав споживачів, контролю за державними регульованими цінами та реєстрації сільськогосподарської техніки.