СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА КІРОВОГРАДЩИНІ СКЛАДАЄ 9780 ГРИВЕНЬ

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в області станом на січень 2021 року зросла, порівняно з відповідним періодом 2020 року на 12,7% і склала 9780 гривень.

Про це повідомила в.о. директора департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації Світлана Соломаха сьогодні, 15 березня.

«Середня зарплата працівника у сільському господарстві – становить 8083 гривні, у промисловості – 10204 гривень, в оптовій, роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів – 8549 гривень, в освіті – 9418 гривень, в охороні здоров’я та соцзахисті – 10037 гривень», – уточнила Світлана Соломаха.

Вона також зазначила, найвищий розмір заробітної плати – у сфері фінансової та страхової діяльності (19877 гривень), найнижча зарплата – у працівників сфер мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (7598 гривень).