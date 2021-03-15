ТОП-5 НАЙВИСОКООПЛАЧУВАНІШИХ ВАКАНСІЙ КІРОВОГРАДЩИНИ ТРЕТЬОГО ТИЖНЯ БЕРЕЗНЯ

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 15 березня 2021 року становила 1501 одиницю.

До топ-5 посад, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:

Головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія); Керівник із земельних та правових питань – 20 000 грн (1 вакансія); Машиніст екскаватора – 18 000 грн (1 вакансія); Лікар-хірург – 16 000 грн (1 вакансія); Водій навантажувача – 16 000 грн (1 вакансія); Лікар-хірург – 15 825 грн (1 вакансія); Інженер-будівельник – 15 000 грн (1 вакансія).

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості