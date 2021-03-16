КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини останньої доби: 46 мешканців захворіли, 60 одужали, 10 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 429 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні- 26. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 428 ІФА-тестувань та 421 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сім у м. Кропивницькому;

чотири у м. Олександрія;

шість у Благовіщенському районі;

один у Бобринецькому районі;

тринадцять у Гайворонському районі;

п’ять у Добровеличківському районі;

один у Долинському районі;

один у Знам’янському районі;

три у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

один у Новоархангельському районі;

один в Олександрівському районі;

два у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 21 житель обласного центру, 7 з м. Олександрія, 11 в м. Знам’янка, по 1 з Бобринецького, Голованівського, Добровеличківського, Знам’янського та Петрівського районів, 6 в Компаніївському районі та стільки ж в Устинівському районі, 4 з Новомиргородського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 10 летальних випадків COVID-19. Йдеться про трьох жінок віком 39, 59 та 63 роки й 79-річного чоловіка з обласного центру, 61-річного та 84-річного чоловіків з м. Олександрія, 74-річного чоловіка з Добровеличківського району, 71-річну жінку з Новгородківського району, 70-річну жінку з Новомиргородського району та 81-річну жінку з Новоукраїнського району.