НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАПРАЦЮВАЛА АГРАРНА РАДА ПРИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Перше засідання Аграрної ради при облдержадміністрації відбулося на базі Інституту сільського господарства степу НААН України сьогодні, 16 березня.

«Я за постійний діалог влади і бізнесу. У нас із вами одна мета – працювати на розвиток Кіровоградщини. Ви як бізнес формуєте бюджети, ви створюєте робочі місця, але найголовніше – від вас залежить продовольча безпека!», – звернувся до аграріїв голова облдержадміністрації Андрій Назаренко.

Він додав, що готовий максимально оперативно включатися в проблеми аграріїв і працювати над їхнім вирішенням.

До складу ради увійшли 80 сільгоспвиробників.

Співголовою ради аграрії обрали Ольгу Голобородько – очільницю громадської організації «Кіровоградська обласна рада сільськогосподарських підприємств».

Нагадаємо, раніше Андрій Назаренко ініціював створення Аграрної ради при облдержадміністрації.