ЩЕПИТИСЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ ХОЧУТЬ МАЙЖЕ 4 ТИСЯЧІ ЖИТЕЛІВ ОБЛАСТІ

У чергу на вакцинацію від COVID-19 вже записалися 3743 жителів області.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко сьогодні, 17 березня.

«Найбільше записів до листа очікування здійснюють люди віком від 21 до 39 років», – уточнив Олег Рибальченко.

Директор департаменту нагадав, що стати в чергу на імунізацію можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», мобільний додаток Порталу Дія (Дія) або національний контакт-центр МОЗу з питань протидії поширенню COVID-19.

Як уже повідомлялося, для вакцинації у першу хвилю Кіровоградщина отримала 12 тисяч 100 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Станом на 17 березня імунізацію від коронавірусу пройшли 1862 жителів регіону. Це медики, соціальні працівники, громадські діячі.