ДУМКИ З ПРИВОДУ: ЗВІДКИ Й ЧОМУ ПРО НАС ЗНАЮТЬ

У Великобританії, звісно, про Україну знають. А як же: Чорнобиль, Андрій Шевченко, брати Клички… Про місто Кропивницький, на жаль, не так багато чули. Аж до 13 березня.

Напередодні у Лондоні поліцейський під час розгону демонстрації проти обмежень у зв’язку з пандемією (так, у них демократія) вбив таку собі Сару Еверард. Як з’ясувалося, вона навіть не брала участі у мітингу, просто йшла Клепхемом (район Лондона) до подруги.

Поліціянта, який відправив на той світ жінку, звуть Уейн Казінс. І його дружина – з Кропивницького. Тому зараз слово «Kropivnitsky» зазвучало у Об’єднаному королівстві. Журналісти «The Daily Telegraph» навіть знайшли тещу того британського копа у нашому обласному центрі.

«Він не міг нічого такого зробити. Це чудова людина, сім’янин. Такого просто не може бути.

Він чудовий батько. Він приїжджав сюди з дітьми, ми гуляли біля річки, він допомагав мені вдома і на городі. Цього року вони не приїжджали через коронавірус. Два роки тому, я була у них в Англії. У них усе добре. Вчора я говорила з донькою, і вона казала мені, що все гаразд», – це цитата з британської газети.

Вона розповіла, що після одруження з її донькою британський зять щороку приїздив до України і навіть намагався вчити українську мову.

На жаль, для українських ЗМІ родина не доступна. Можливо тому, що для британських газет є нормальною практикою платити за коментар, хоча це лише припущення, і родина просто не хоче розголосу.

Отак чимало жителів туманного Альбіону дізналися, що є на світі таке місто. А в нас у місті живе людей більше, ніж у легендарних Оксфорді, Кембриджі, Саутгемптоні (звідки рушив у останній рейс «Титанік»). Ну та навіщо їм наш Єлісаветград – Зінов’євськ– Кіровоград – Кропивницький? «Титаніків» ми не робимо…

Я давній читач «Telegraph», мені щодня приходять на електронну пошту повідомлення від газети про гаряче. Про принца Уільяма та Меган Маркл та про «other side» (те, що на споді) цієї історії. Я навіть написав Крісу Евансу, головному редактору видання, від імені якого йде до мене розсилка, щодо Кропивницького. Чомусь він мені досі не відповів.

Спробував пошукати щось про Кропивницький у британському сегменті найвідомішої пошукової системи. Одразу видає на першій позиції Kropivnitsky Kirovohrad Ukraine Music Drama Theatre! Наш театр. І опис, що це круто, і на відстані 0,75 міль є 30 ресторанів та кафе і навіть 21 цікавий об’єкт для туризму. І все. Більше нічого про нас Британія не знає, хоча у тому ж Оксфорді вдвічі менше людей живе та навчається, ніж у Кропивницькому…

Ще я читаю «Газету виборчу», газету №1 в Польщі. За останні роки про наше місто видання згадувало двічі. Не буду навіть цитувати – негативні приводи.

Мрію дочекатися, коли світові ЗМІ будуть писати про Кіровоградщину як місце великих здобутків, звершень, досягнень. Дочекаємося? Настане наш час?

Геннадій РИБЧЕНКОВ