“КОВІДНІ” ЛІЖКА НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ТРИ ЧВЕРТІ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2760 жителів області, 2510 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 23,8 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 26,4 %.

250 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 59;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 76;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 19;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 36;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 20;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 25;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 15.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 19 тяжких хворих: 12 – в обласній лікарні, 2- в Центральній міській лікарні, 1- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 2 – в Олександрійській міській лікарні, 2- в Добровеличківській ЦРЛ.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 809 вільних.

З початку вакцинації в області щепилися 2382 жителів, за добу – 260.