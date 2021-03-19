КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 158 мешканців захворіли, 28 одужали, 4 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 19 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 677 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні- 23. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 352 ІФА-тестування та 660 досліджень на антиген.

Випадки COVID -19 зареєстрували:

тридцять один у м. Кропивницькому;

сорок один у м. Олександрія;

шість у м. Знам’янка;

три у Благовіщеському районі;

дванадцять у Бобринецькому районі;

три у Вільшанському районі;

дев’ять у Гайворонському районі;

шість у Добровеличківському районі;

чотири у Знам’янському районі;

два у Компаніївському районі;

вісім у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському райооні;

три у Новгородківському районі;

п’ятнадцять у Новоукраїнському районі;

дванадцять в Олександрійському районі;

два у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 11 жителів обласного центру, 9 з м. Олександрія, 2 з м. Знам’янка, по 1 з Благовіщенського, Гайворонського та Добровеличківського районів, а також 3 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 82-річну жінку з м. Знам’янка, 72-річного чоловіка з Маловисківського району, а також чоловіків 70 та 83 років з обласного центру.