КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 158 мешканців захворіли, 28 одужали, 4 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 19 березня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 677 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні- 23. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 352 ІФА-тестування та 660 досліджень на антиген.
Випадки COVID -19 зареєстрували:
тридцять один у м. Кропивницькому;
сорок один у м. Олександрія;
шість у м. Знам’янка;
три у Благовіщеському районі;
дванадцять у Бобринецькому районі;
три у Вільшанському районі;
дев’ять у Гайворонському районі;
шість у Добровеличківському районі;
чотири у Знам’янському районі;
два у Компаніївському районі;
вісім у Кропивницькому районі;
один у Маловисківському райооні;
три у Новгородківському районі;
п’ятнадцять у Новоукраїнському районі;
дванадцять в Олександрійському районі;
два у Петрівському районі.
Одужали від коронавірусу: 11 жителів обласного центру, 9 з м. Олександрія, 2 з м. Знам’янка, по 1 з Благовіщенського, Гайворонського та Добровеличківського районів, а також 3 з Олександрійського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 82-річну жінку з м. Знам’янка, 72-річного чоловіка з Маловисківського району, а також чоловіків 70 та 83 років з обласного центру.