НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРЕДСТАВЛЕНО КЕРІВНИКІВ ЧОТИРЬОХ ОКРУЖНИХ ПРОКУРАТУР

Керівник обласної прокуратури Володимир Твердохліб представив керівників колективам окружних прокуратур, які розпочали роботу з 15 березня 2021 року.

Комісією з добору керівного складу органів прокуратури схвалено призначення:

–Володимира Андрійовича Ізотова на посаду керівника Кропивницької окружної прокуратури.

–Артема Сергійовича Моргай на посаду керівника Олександрійської окружної прокуратури.

–Антона Павловича Клюкіна на посаду керівника Новоукраїнської окружної прокуратури.

– Максиміліана Леонідовича Горщакана посаду керівника Голованівської окружної прокуратури.

Керівника Знам’янської окружної прокуратури ще не призначено. Наразі обов’язки керівника буде виконувати Роман Вітряк.