НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРЕДСТАВЛЕНО КЕРІВНИКІВ ЧОТИРЬОХ ОКРУЖНИХ ПРОКУРАТУР

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Керівник обласної прокуратури Володимир Твердохліб представив керівників колективам окружних прокуратур, які розпочали роботу з 15 березня 2021 року.

Комісією з добору керівного складу органів прокуратури схвалено призначення:
Володимира Андрійовича Ізотова на посаду керівника Кропивницької окружної прокуратури.
Артема Сергійовича Моргай на посаду керівника Олександрійської окружної прокуратури.
Антона Павловича Клюкіна на посаду керівника Новоукраїнської окружної прокуратури.
Максиміліана Леонідовича Горщакана посаду керівника Голованівської окружної прокуратури.
Керівника Знам’янської окружної прокуратури ще не призначено. Наразі обов’язки керівника буде виконувати Роман Вітряк.

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