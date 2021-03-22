ЗА ЗҐВАЛТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ СУДЯТЬ ВІТЧИМА

Протягом кількох років за місцем свого проживання вітчим, будучи членом сім’ї, вчиняв стосовно малолітньої дівчинки дії сексуального характеру.

Ювенальним прокурором Кіровоградської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду до суду обвинувальний акт відносно 39-річного чоловіка, який обвинувачується у вчиненні неодноразового зґвалтування малолітньої, а у подальшому неповнолітньої дівчини (ч.3,4 ст. 152 КК України).

Кваліфікація кримінальних правопорушень визначена за ч. 4 статті 152 КК України (зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 3 статті 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи)

Слідством установлено, що протягом кількох років, за місцем свого проживання, вітчим, будучи членом сім’ї, вчиняв відносно малолітньої дівчинки дії сексуального характеру. Після зґвалтування, не бажаючи бути викритим у вчиненні кримінальних правопорушень, психологічно тиснув на дитину, погрожуючи та залякуючи її.

Зараз обвинувачений перебуває в слідчому ізоляторі. За клопотанням прокурорів до нього судом застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Наразі у справі уже відбулося підготовче судове засідання, за наслідками якого обвинувальний акт призначено до розгляду по суті. З урахуванням обставин злочину, слухання справи відбуватимуться у закритому режимі.

За скоєне обвинуваченому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.