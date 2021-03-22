КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 22 БЕРЕЗНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 4 мешканці захворіли, 34 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 22 березня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 68 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.

По 1 випадку COVID-19 зареєстрували у м. Кропивницькому, у Маловисківському, Олександрівському та Устинівському районах.

Одужали від коронавірусу: 11 жителів м. Знам’янка, по 2 з Благовіщенського, Гайворонського, Добровеличківського, Новомиргородського та Олександрійського районів, 1 в Знам’янському районі, 5 з Компаніївського району, а також 4 з Новгородківського району та 3 з Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 67-річного чоловіка зі Знам’янського району, а також 88-річну жінку та 73-річного чоловіка з обласного центру.