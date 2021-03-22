ПРИПИНЕНО НЕЗАКОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ (ФОТО)

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на території смт. Побузьке Голованівського району викрито та припинено діяльність нафтопереробного заводу, який здійснював незаконне виробництво дизельного пального та бензину (ст.204 КК України).

Спільна операція з викриття незаконної діяльності була проведена за участі співробітників податкової міліції Кіровоградщини та оперативників УСБУ в області.

У межах досудового розслідування було проведено низку обшуків на території міні- нафтопереробного заводу. У ході обшуків виявлено та вилучено нафти в кількістю 96,8 тис.л., незаконно виготовлене дизельне паливо у кількості 131,5 тис.л., незаконно виготовлений бензин у кількості 24,5 тис.л., важкий залишок близько 26,9 тис.л., електронасос, лійки, шланги, жорсткі диски, відеореєстратор, чорнові записи, документація на відвантаження та транспортування паливно-мастильних матеріалів.

Загалом під час обшуків на території нелегального виробництва та за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили понад 200 тонн фальсифікованого пального на загальну суму понад 5 млн грн.

Орієнтовна вартість вилучених матеріальних цінностей складає близько 5,7 млн. грн.

За попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували троє місцевих комерсантів.

Готову продукцію вони реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей.

За попередніми даними, щомісяця ділки реалізовували гуртові партії пального сумнівної якості на майже 30 млн грн.

Наразі усю вилучену продукцію направлено на експертизу.

Триває слідство. У межах кримінального провадження буде вжито заходів до встановлення осіб причетних до незаконної діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Інформація щодо незаконного виробництва нафтопродуктів була отримана правоохоронними органами оперативним шляхом і від Нафтогазової Асоціації України та Міжвідомчої регіональної робочої групи з протидії незаконному обігу підакцизних товарів.