З НАСТУПНОГО ТИЖНЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАПРАЦЮЮТЬ 25 ПУНКТІВ ВАКЦИНАЦІЇ

З наступного тижня в області запрацюють 25 стаціонарних пунктів вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

«Пункти щеплень працюватимуть на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Кожен матиме необхідну кількість дох вакцини. Медики, які проводитимуть імунізацію, пройшли відповідне навчання. Паралельно з ними працюватимуть і мобільні бригади», – уточнив Олег Рибальченко.

Станом на 22 березня в області від коронавірусу щепилися 2722 людини. У чергу на щеплення записалися 4264 жителя Кіровоградщини.